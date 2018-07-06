НАПК утвердило результаты проверки декларации Климкина

“НАПК утвердило результаты проверок деклараций 5-ти должностных лиц и начало еще одну проверку”, — говорится в сообщении.

Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных такими должностными лицами:



Климкиным Павлом Анатольевичем, министром иностранных дел Украины, за 2017 год.

министром иностранных дел Украины, за 2017 год.

Кутовым Тарасом Викторовичем, министром аграрной политики и продовольствия Украины, за 2017 год.

министром аграрной политики и продовольствия Украины, за 2017 год.

Больботом Дмитрием Александровичем, депутатом Херсонского городского совета, за 2016 год.

депутатом Херсонского городского совета, за 2016 год.

Сапрыкиной Ириной Валентиновной, заместителем председателя Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.

заместителем председателя Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.

Ряболусом Виталием Николаевичем, заместителем начальника оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за 2016 год.

заместителем начальника оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за 2016 год.

Так, установлено, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, подавая декларацию, выполнил требования Закона Украины “О предотвращении коррупции”.



По результатам проверки декларации Дмитрия Больбота обнаружены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовно кодекса Украины. Депутат не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, собственный доход, полученный от продажи автомобиля Lexus GS 300 2005 года выпуска и корпоративные права в пяти предприятиях. Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на 1 миллион 111 тысяч 940 гривен.



В других проверенных декларациях выявлены незначительные нарушения, однако они не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

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Начата полная проверка декларации за 2016 год, представленной начальником УВБ в Житомирской области ДВБ Нацполиции Украины Крысановым Ярославом Дмитриевичем. Решение о проведении полной проверки соответствующей декларации принято на основании полученной информации о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которая содержит фактические данные, которые могут быть проверены (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раздел III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Порядок)).



Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на дополнительных 30 дней.

Кроме того, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронных деклараций, поданных 4-мя субъектами декларирования:



Жеваго Константином Валентиновичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

Павелко Андреем Васильевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.

народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.

Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

Пакижем Степаном Петровичем, директором Львовского городского коммунального предприятия “Львовтеплоэнерго”, за 2016 год.

директором Львовского городского коммунального предприятия “Львовтеплоэнерго”, за 2016 год.

Как сообщал УНН, Держаудитслужба и НАПК начали проверки в АМКУ.