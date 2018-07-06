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НАПК утвердило результаты проверки декларации Климкина

НАПК утвердило результаты проверки декларации Климкина

Киев  •  УНН

 • 10103 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. НАПК приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций о еще 5-ти должностных лиц. Также на заседании принято решение о проведении полной проверки декларации еще одного чиновника. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

“НАПК утвердило результаты проверок деклараций 5-ти должностных лиц и начало еще одну проверку”, — говорится в сообщении.

Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных такими должностными лицами:

  • Климкиным Павлом Анатольевичем, министром иностранных дел Украины, за 2017 год.
  • Кутовым Тарасом Викторовичем, министром аграрной политики и продовольствия Украины, за 2017 год.
  • Больботом Дмитрием Александровичем, депутатом Херсонского городского совета, за 2016 год.
  • Сапрыкиной Ириной Валентиновной, заместителем председателя Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.
  • Ряболусом Виталием Николаевичем, заместителем начальника оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за 2016 год.

Так, установлено, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, подавая декларацию, выполнил требования Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

По результатам проверки декларации Дмитрия Больбота обнаружены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовно кодекса Украины. Депутат не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, собственный доход, полученный от продажи автомобиля Lexus GS 300 2005 года выпуска и корпоративные права в пяти предприятиях. Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на 1 миллион 111 тысяч 940 гривен.

В других проверенных декларациях выявлены незначительные нарушения, однако они не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

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Начата полная проверка декларации за 2016 год, представленной начальником УВБ в Житомирской области ДВБ Нацполиции Украины Крысановым Ярославом Дмитриевичем. Решение о проведении полной проверки соответствующей декларации принято на основании полученной информации о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которая содержит фактические данные, которые могут быть проверены (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раздел III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Порядок)).

Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на дополнительных 30 дней.

Кроме того, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронных деклараций, поданных 4-мя субъектами декларирования:

  • Жеваго Константином Валентиновичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
  • Павелко Андреем Васильевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.
  • Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
  • Пакижем Степаном Петровичем, директором Львовского городского коммунального предприятия “Львовтеплоэнерго”, за 2016 год.

Как сообщал УНН, Держаудитслужба и НАПК начали проверки в АМКУ.

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