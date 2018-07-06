НАПК утвердило результаты проверки декларации Климкина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. НАПК приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций о еще 5-ти должностных лиц. Также на заседании принято решение о проведении полной проверки декларации еще одного чиновника. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.
“НАПК утвердило результаты проверок деклараций 5-ти должностных лиц и начало еще одну проверку”, — говорится в сообщении.
Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных такими должностными лицами:
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- Климкиным Павлом Анатольевичем, министром иностранных дел Украины, за 2017 год.
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- Кутовым Тарасом Викторовичем, министром аграрной политики и продовольствия Украины, за 2017 год.
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- Больботом Дмитрием Александровичем, депутатом Херсонского городского совета, за 2016 год.
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- Сапрыкиной Ириной Валентиновной, заместителем председателя Киевского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы.
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- Ряболусом Виталием Николаевичем, заместителем начальника оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за 2016 год.
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Так, установлено, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, подавая декларацию, выполнил требования Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
По результатам проверки декларации Дмитрия Больбота обнаружены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовно кодекса Украины. Депутат не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, собственный доход, полученный от продажи автомобиля Lexus GS 300 2005 года выпуска и корпоративные права в пяти предприятиях. Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на 1 миллион 111 тысяч 940 гривен.
В других проверенных декларациях выявлены незначительные нарушения, однако они не влекут за собой административную или уголовную ответственность.
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Начата полная проверка декларации за 2016 год, представленной начальником УВБ в Житомирской области ДВБ Нацполиции Украины Крысановым Ярославом Дмитриевичем. Решение о проведении полной проверки соответствующей декларации принято на основании полученной информации о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которая содержит фактические данные, которые могут быть проверены (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раздел III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Порядок)).
Срок проверки электронной декларации составляет 60 календарных дней и может быть продлен еще на дополнительных 30 дней.
Кроме того, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронных деклараций, поданных 4-мя субъектами декларирования:
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- Жеваго Константином Валентиновичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
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- Павелко Андреем Васильевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015-2017 годы.
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- Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
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- Пакижем Степаном Петровичем, директором Львовского городского коммунального предприятия “Львовтеплоэнерго”, за 2016 год.
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Как сообщал УНН, Держаудитслужба и НАПК начали проверки в АМКУ.