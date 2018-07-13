В НАПК опровергли информацию о намерениях передать в суд админпротоколы по Павелко

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) еще не завершило проверку деклараций народного депутата Андрея Павелко, а потому никаких решений по результатам проверки еще не принималось. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе агентства.

"Относительно проверки декларации Андрея Павелко, 6 июля 2018 года проверка была продлена на 30 дней, решений по результатам не принималось", - говорится в ответе.

Напомним, накануне ряд СМИ со ссылкой на слова руководителя общественной организации "Инициативы будущего" Александра Воробья сообщили о том, что НАПК якобы намерено "в ближайшее время направить в суд протоколы о коррупционных действиях депутата Павелко".

Также заметим, в НАПК на запрос УНН уточнили, что руководитель НАПК Александр Мангул не проводил личной встречи с А.Воробьем вообще.

Как сообщал УНН, НАПК проверяет декларации нардепа А.Павелко.

Сам политик недавно призвал НАПК проверить его деятельность также и на предмет возможного конфликта интересов, поскольку такие полномочия относятся к сфере деятельности антикоррупционного агентства.

"Конечно же, НАПК обязано все проверить я сам ... первый инициатор того, чтобы любые вопросы были проверены. Не вижу никаких проблем", - сказал Павелко представителям СМИ в начале июня.

Украинские Национальные Новости

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