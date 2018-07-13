НАЗК направило до суду адмінпротоколи на посадовців ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи на нардепа і посадовців ГПУ. Про це повідомила прес-служба агентства, передає УНН.
“Направлено до суду ще 4 протоколи про адміністративні правопорушення щодо недостовірних відомостей в декларації та несвоєчасного їх подання”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, протоколи складено стосовно трьох посадовців Генеральної прокуратури:
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- головного спеціаліста-психолога Департаменту спеціальних розслідувань Бабич Ксенії Сергіївни,
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- головного спеціаліста Департаменту міжнародно-правового співробітництва Желудової Ірини Сергіївни,
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- колишнього старшого прокурора Головного управління міжнародно-правових зв’язків та європейської інтеграції Костенка Родіона Анатолійовича.
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Крім того, складено протокол на народного депутата Макар’яна Давида Борисовича (Блок Петра Порошенка “Солідарність”).
Протоколи стосовно посадовців Генеральної прокуратури складено за недотримання вимог законодавства щодо строків подання декларації. Так, Ксенія Бабич та Ірина Желудова несвоєчасно подали щорічні декларації за 2017 рік, а Родіон Костенко — декларацію за 2017 рік після звільнення.
Також за результатами перевірки декларації за 2016 рік депутата Давида Макар’яна встановлено, що посадовець недостовірно вказав вартість свого нежитлового приміщення у м. Миколаєві та не вказав, що є власником ТОВ “Гранд-Авто-Нік”.
Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на суму 209 тисяч 996 грн.
Нагадаємо, у НАЗК спростували інформацію про наміри передати до суду адмінпротоколи щодо Павелка.