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НАПК направило в суд 83 админпротокола на депутата Ирпенского горсовета

Киев • УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 83 админпротокола в отношении депутата Ирпенского горсовета за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК направило в суд 83 админпротокола на депутата Ирпенского горсовета

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 83 админпротокола в отношении депутата Ирпенского городского совета VII созыва за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

В Нацагентстве добавили, что в целом за нарушение требований финансового контроля на заседании НАПК приняты решения по 88 админпротоколам.

По данным Нацагентства, депутат Ирпенского городского совета VII созыва Игорь Оверко не подал 83 сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения в 2017 году дохода от продажи 83 квартир в городе Ирпень. Общая сумма, о которой не сообщил депутат, составляет более 15 млн 196 тыс. грн, уточнили в Агентстве.

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Кроме того, как уточнили в НАПК, несвоевременно сообщили Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии депутат Бучанского городского совета Киевской области VII созыва Александр таможни в связи с приобретением автомобиля LEXUS LS 460 стоимостью 210 000 грн. А также прокурор Одесской местной прокуратуры № 4 Одесской области Анна Диордицы после приобретения автомобиля Hyundai Accent стоимостью 191 547 грн.

Также, по данным Нацагентства, несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением зарплаты в размере 90 783,36 грн начальник Меживского отдела Синельниковской местной прокуратуры Днепропетровской области Николай Кабанов.

"Ответственность за несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена ч. 2 ст. 172-6 КУоАП и влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в суд направлен админпротокол в отношении прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с коррупционными преступлениями, процессуального руководства и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Киевской области Юлии Клочко, которая, по данным НАПК, несвоевременно подала декларацию за 2016 год.

"Ответственность за несвоевременное представление без уважительных причин декларации предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в Нацагентстве.

Также по результатам проверки декларации, поданной депутатом Киевского городского совета Владимиром Левиным за 2016 год, НАПК установило недостоверность сведений на общую сумму более 275 тыс. грн.

"Правонарушения предусмотренное частью четвертой статьи 172-6 КоАП и влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в Нацагентстве.

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Напомним, НАПК выявило конфликт интересов в действиях одного из народных депутатов.

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