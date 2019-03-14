НАЗК виявило конфлікт інтересів у діях одного з нардепів

КИЇВ. 14 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата Борислава Розенблата, який звернувся до НАЗК із депутатським зверненням з питанням, що становило його приватний інтерес. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Агентства.