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НАЗК виявило конфлікт інтересів у діях одного з нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата Борислава Розенблата, який звернувся до НАЗК із депутатським зверненням з питанням, що становило його приватний інтерес. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Агентства.

НАЗК виявило конфлікт інтересів у діях одного з нардепів

"До суду направлено протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата України Борислава Розенблата, який, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, звернувся до Національного агентства із депутатським зверненням. У цьому зверненні порушувалось питання, що становило його приватний інтерес: проведення Національним агентством повної перевірки декларацій щодо одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро України, котрий є свідком сторони обвинувачення у кримінальному провадженні, у якому підозрюється народний депутат", - вказали у НАЗК.

Таким чином, відзначили в агентстві, депутат "вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Загалом НАЗК направило до суду 5 адмінпротоколів стосовно трьох посадовців, у діях яких виявило конфлікт інтересів. Йдеться ще про головного лікаря Білоцерківського обласного онкодиспансеру Ярослава Колесніка та головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району Івана Ровенка.

Нагадаємо, НАЗК запросило до себе Розенблата для пояснень.

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