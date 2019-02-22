НАЗК запросило до себе Розенблата для пояснень

"НАЗК у встановленому порядку запрошує 6 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення: за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: Розенблата Борислава Соломоновича, народного депутата України, 25 лютого з 14:00 до 18:00 або 26 лютого з 16:00 до 18:00", - повідомили у НАЗК.

Також до НАЗК запросили головного лікаря ДУ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України" Олену Кузар, голову Броварської районної адміністрації Київської області Миколу Клименка, директора юридичного департаменту Одеської міської ради Інну Поповську, колишню суддю Веселівського районного суду Запорізької області Ольгу Калабухову, депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області Володимира Кудрявського.

Нагадаємо, справу Розенблата і Полякова перенаправили у Печерський райсуд Києва.