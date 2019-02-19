Справу Розенблата і Полякова перенаправили у Печерський суд

"Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду клопотання сторони захисту в інтересах Розенблата Б.С. про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні щодо В.Ю. Руденка, В.В. Косянчука, К.П. Проскурка, Т.В. Михайленко (Лобонько), М.А. Полякова, Б.С. Розенблата з Голосіївського районного суду міста Києва до Печерського районного суду міста Києва задоволено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Печерського районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у "бурштиновій справі" щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.



У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство "бурштинової справи", де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.



Нагадаємо, 19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата.