НАБУ надало на ознайомлення матеріали справи Полякову та Розенблату
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування за підозрою народних депутатів України Максима Полякова та Борислава Розенблата, а також інших фігурантів у отриманні хабара за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину і відкрило підозрюваним та їхнім захисникам матеріали досудового розслідування, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
“15 лютого 2018 року стороні захисту (шістьом підозрюваним, у тому числі двом народним депутатам України) відкрито доступ до матеріалів слідства”, — йдеться у повідомленні.
У НАБУ зазначили, що Полякову інкримінують вчинення злочину за ч.4 ст.368 ККУ (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”), а Розенблату — ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”).
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у кримінальному провадженні щодо народний депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Нагадаємо, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали сімох осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.