НАБУ надало на ознайомлення матеріали справи Полякову та Розенблату

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування за підозрою народних депутатів України Максима Полякова та Борислава Розенблата, а також інших фігурантів у отриманні хабара за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину і відкрило підозрюваним та їхнім захисникам матеріали досудового розслідування, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.