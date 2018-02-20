НАБУ предоставило на ознакомление материалы дела Полякову и Розенблату
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по подозрению народных депутатов Украины Максима Полякова и Борислава Розенблата, а также других фигурантов в получении взятки за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря и открыло подозреваемым и их защитникам материалы досудебного расследования, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
“15 февраля 2018 года стороне защиты (шести подозреваемым, в том числе двум народным депутатам Украины) открыт доступ к материалам следствия”, — говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что Полякову инкриминируют совершение преступления по ч.4 ст.368 УК (“Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение”), а Розенблату — ч.4 ст.368, ч. 2 ст.369-2 УК Украины (“Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение”).
Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие в уголовном производстве относительно народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Напомним, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников — Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.