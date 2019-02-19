Дело Розенблата и Полякова перенаправили в Печерский суд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевский апелляционный суд перенаправил "янтарное дело" в отношении народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова из Голосеевского в Печерский суд. Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда, переда'т УНН.
"Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство стороны защиты в интересах Розенблата Б.С. о направлении обвинительного акта в уголовном производстве по В.Ю. Руденко, В.В. Косянчуку, К.П. Проскурку, Т.В. Михайленко (Лобонько), М.А. Полякова, Б.С. Розенблата из Голосеевского районного суда города Киева в Печерский районный суд города Киева удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в "янтарном деле" в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова и других лиц.
В феврале 2018 НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.
Напомним, 19 июня 2017 детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата.
Отметим, что 20 сентября 2018 Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий относительно Розенблата.