Дело Розенблата и Полякова перенаправили в Печерский суд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52390 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69971 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127539 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128346 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128690 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124573 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159158 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141389 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

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Дело Розенблата и Полякова перенаправили в Печерский суд

Дело Розенблата и Полякова перенаправили в Печерский суд

Киев  •  УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевский апелляционный суд перенаправил "янтарное дело" в отношении народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова из Голосеевского в Печерский суд. Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда, переда'т УНН.

"Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство стороны защиты в интересах Розенблата Б.С. о направлении обвинительного акта в уголовном производстве по В.Ю. Руденко, В.В. Косянчуку, К.П. Проскурку, Т.В. Михайленко (Лобонько), М.А. Полякова, Б.С. Розенблата из Голосеевского районного суда города Киева в Печерский районный суд города Киева удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в "янтарном деле" в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова и других лиц.

В феврале 2018 НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.

Напомним, 19 июня 2017 детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Отметим, что 20 сентября 2018 Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий относительно Розенблата.

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