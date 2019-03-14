НАПК выявило конфликт интересов в действиях одного из нардепов

"В суд направлен протокол об административном правонарушении в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата, который, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, обратился в Национальное агентство с депутатским обращением. В этом обращении поднимался вопрос, что составлял его частный интерес: проведение Национальным агентством полной проверки деклараций в отношении одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, который является свидетелем стороны обвинения в уголовном производстве, в котором подозревается народный депутат", - указали в НАПК.

Таким образом, отметили в агентстве, депутат "совершил административное правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

В целом НАПК направило в суд 5 админпротоколов в отношении трех должностных лиц, в действиях которых выявило конфликт интересов. Речь идет еще о главном враче Белоцерковского областного онкодиспансера Ярославе Колеснике и главном враче Центра первичной медико-санитарной помощи Белоцерковского района Иване Ровенко.

Напомним, НАПК пригласило к себе Розенблата для объяснений.