НАЗК внесло припис меру Одеси Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис Одеському міському голові Геннадію Труханову через працівника мерії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Внесено припис Одеському міському голові Геннадію Труханову у зв’язку із встановленням факту ненадання директором юридичного департаменту Одеської міської ради Інною Поповською на запит Національного агентства копій реєстраційних справ господарських товариств, що є порушенням частини четвертої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", а саме невиконання законних вимог Національного агентства", - повідомили в агентстві.
Окрім того, за результатами позапланової перевірки внесено припис секретарю Покровської сільської ради Бахмутського району Донецької області Марії Ладик. Документ стосується усунення порушень вимог частини першої статті 54 Закону України "Про запобігання корупції", а саме щодо незаконного одержання Покровською сільською радою безоплатно послуг від фізичної особи у вигляді представництва інтересів Покровської сільської ради у судах.
Нагадаємо, НАБУ закрило справу проти мера Одеси.