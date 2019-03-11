НАПК внесло предписание мэру Одессы Труханову

"Внесено предписание Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в связи с установлением факта непредоставления директором юридического департамента Одесского городского совета Инной Поповской на запрос Национального агентства копий регистрационных дел хозяйственных обществ, что является нарушением части четвертой статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно невыполнение законных требований Национального агентства", - сообщили в агентстве.

Кроме того, по результатам внеплановой проверки внесено предписание секретарю Покровского сельского совета Бахмутского района Донецкой области Марии Ладык. Документ касается устранения нарушений требований части первой статьи 54 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно относительно незаконного получения Покровским сельским советом безвозмездно услуг от физического лица в виде представления интересов Покровского сельского совета в судах.

Напомним, НАБУ закрыло дело против мэра Одессы.