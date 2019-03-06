Кримінальну справу проти мера Одеси закрили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення, закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
“Всупереч моральним переконанням, на виконання рішення Конституційного Суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих — справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси”, — йдеться у повідомленні.
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Одеський міський голова вже обвинувачується у заволодінні 185 млн грн міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді м.Одеси.
“Рішення КС про визнання неконституційною ст.368-2 до цього судового процесу стосунку не має, оскільки посадовець обвинувачується у корупційному злочині за іншою статтею — ч.5 ст.191 КК України. Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності очільника Одеської мерії”, — додали у бюро.
Загалом, рішення КС змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Водночас інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень, кваліфіковані за статтями не скасованими КС, розслідуватимуться й надалі.
Нагадаємо, Національне агентство на сьогодні позбавлене можливості встановлювати ознаки незаконного збагачення в рамках розпочатих цього року 500 повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.