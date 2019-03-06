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Уголовное дело против мэра Одессы закрыли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро в рамках отмены статьи о незаконном обогащении, закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного Суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы", - говорится в сообщении.

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Одесский городской голова уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушается в Малиновском районном суде Одессы.

"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", - добавили в бюро.

В общем, решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям не отменены КС, будут расследоваться и дальше.

Напомним, Национальное агентство сегодня лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

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