Ознак незаконного збагачення уникнуть 500 декларацій розпочатих цього року — НАЗК

"Національне агентство на сьогодні позбавлене можливості встановлювати ознаки незаконного збагачення в рамках розпочатих цього року 500 повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Констатуємо, що з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 26 лютого, яким визнано неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, встановити ознаки незаконного збагачення у деклараціях за 2015 — 2018 роки більше неможливо", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, на позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення чергових 180-ти повних перевірок декларацій високопосадовців. Кількість розпочатих повних перевірок декларацій за результатами логічного і арифметичного контролю декларацій (ЛАК) сягла 500.



Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції розглядає дві можливі моделі врегулювання питання щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.



