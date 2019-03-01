НАЗК пропонує механізми врегулювання питання щодо статті про незаконне збагачення

“Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, розглядає дві можливі моделі врегулювання цього питання. З урахуванням позиції Конституційного Суду України незаконним збагаченням може бути визначено: збільшення в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власності активів у значному розмірі, що перевищує її дохід; або ж придбання майна, збільшення вартості цього майна особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що значно перевищує законні доходи особи, якщо ці дії вчинено без встановлених законом, іншими правовими актами або правочинами підстав”, — йдеться у повідомленні.

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Голова Національного агенства Олександр Мангул повідомляє про те, що НАЗК готове долучитися до експертизи внесених до Верховної Ради України законопроектів задля зміцнення юридичних конструкцій.

"Вважаю надважливим питанням запровадження у Кримінальному кодексі статті стосовно незаконного збагачення посадовців усіх рівнів та встановлення відповідальності за вказаний злочин", — заявив Мангул.

Нагадаємо, майже 30 народних депутатів майже з усіх фракцій мали стати фігурантами кримінальних справ щодо незаконного збагачення, але тепер це неможливо через скасування цієї статті Конституційним судом.

Нагадаємо, Конституційний Суд України ухвалив і оприлюднив Рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення.