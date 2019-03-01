НАПК предлагает механизмы урегулирования вопроса о статье о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции рассматривает две возможные модели урегулирования вопроса о статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса. С учетом позиции Конституционного Суда Украины незаконным обогащением может быть определено: увеличение в лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем ее доход; или приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении
Председатель Национального агентства Александр Мангул сообщает о том, что НАПК готово присоединиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов для укрепления юридических конструкций.
"Считаю важнейшим вопросам введения в Уголовном кодексе статьи относительно незаконного обогащения чиновников всех уровней и установления ответственности за указанное преступление", - заявил Мангул.
Напомним, почти 30 народных депутатов почти из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом.
Напомним, Конституционный Суд Украины принял и обнародовал решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное обогащение.