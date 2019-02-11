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НАЗК розпочало повну перевірку 500 декларацій ТОП-посадовців

НАЗК розпочало повну перевірку 500 декларацій ТОП-посадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні на позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення чергових 180-ти повних перевірок декларацій високопосадовців. Кількість розпочатих повних перевірок декларацій за результатами логічного і арифметичного контролю декларацій (ЛАК) сягла 500-та. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення чергових 180-ти повних перевірок декларацій високопосадовців, серед яких 89 – поданих представниками суддівського корпусу, та 27 – народними депутатами України. Кількість розпочатих повних перевірок декларацій за результатами ЛАК сягла 500-та", - йдеться у повідомленні.

В агентстві пояснили, що декларації для перевірки обрано Системою автоматизованого контролю.

Крім документів, які подали судді та депутати, Система обрала для перевірки декларації, подані, зокрема, Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща, міськими головами, керівниками відомств та їх заступниками, а також посадовцями ДФС, прокуратури та НАБУ.

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Національне агентство перевірить декларації на достовірність вказаних у них відомостей, точність оцінки задекларованих активів, на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Як повідомляв УНН, у січні 335 громадян задекларували доходи понад 1 млн грн.

Українські Національні Новини

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