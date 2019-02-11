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НАПК начало полную проверку 500 деклараций ТОП-чиновников

Киев  •  УНН

 • 9511 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о начале проведения очередных 180-ти полных проверок деклараций чиновников. Количество начатых полных проверок деклараций по результатам логического и арифметического контроля деклараций (ЛАК) достигла 500-та. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Сегодня на внеочередном заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о начале проведения очередных 180-ти полных проверок деклараций чиновников, среди которых 89 - поданных представителями судейского корпуса, и 27 - народными депутатами Украины. Количество начатых полных проверок деклараций по результатам ЛАК достигла 500-та", - говорится в сообщении.

В агентстве пояснили, что декларации для проверки выбрала Система автоматизированного контроля.

Кроме документов, поданных судьями и депутатами, Система выбрала для проверки декларации, представленные, в частности, Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша, городскими главами, руководителями ведомств и их заместителями, а также должностными лицами ГФС, прокуратуры и НАБУ.

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Национальное агентство проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Как сообщал УНН, в январе 335 граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн.

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