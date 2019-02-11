У січні 335 громадян задекларували доходи понад 1 млн грн

"На сьогодні вже 335 громадян задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн. Податкові зобов’язання з ПДФО визначено такими громадянами у розмірі – 27,5 млн грн, військового збору – 3,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.



За даними ДФС, найбільшу суму доходу у січні 2019 задекларовано мешканцем м. Києва у сумі понад 200,0 млн грн.

Крім того, найбільші суми до сплати в бюджет по доходах, отриманим з джерел за межами території України, на сьогодні задекларовано 2 громадянами Сумської області (кожний у сумі понад 2,5 млн грн).



Протягом січня поточного року громадяни подали більше ніж 22 тис. декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році, що на 13%, або на 2,5 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року.



За даними податкових декларацій, задекларовано загальний дохід у сумі – 3,6 млрд грн.



Громадянами самостійно визначено до сплати в бюджет 79,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 26,5 млн грн, або на 50% більше, ніж у січні 2018 року.



Сума військового збору до сплати становить – 13,1 млн грн, що на 3,1 млн грн, або на 31% більше, ніж за відповідний період минулого року.



Нагадаємо, НАЗК оголосило ТОП-порушення антикорупційного законодавства за січень.