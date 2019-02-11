В январе 335 граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн

"На сегодняшний день уже 335 граждан задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн. Налоговые обязательства по НДФЛ определено такими гражданами в размере - 27,5 млн грн, военного сбора - 3,2 млн грн", - говорится в сообщении.



По данным ГФС, наибольшую сумму дохода в январе 2019 задекларировано жителем г. Киева в сумме более 200,0 млн грн.

Кроме того, наибольшие суммы к уплате в бюджет по доходам, полученным из источников за пределами территории Украины, на сегодня задекларировано 2 гражданами Сумской области (каждый в сумме более 2,5 млн грн).



В январе текущего года граждане подали более 22 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2018 году, что на 13%, или на 2,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По данным налоговых деклараций, задекларировано общий доход в сумме - 3,6 млн грн.



Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюджет 79,7 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 26,5 млн грн, или на 50% больше, чем в январе 2018 года.



Сумма военного сбора к уплате составляет - 13,1 млн грн, что на 3,1 млн грн, или на 31% больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Напомним, НАПК объявило ТОП-нарушения антикоррупционного законодательства за январь.