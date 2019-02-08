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НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів стосовно мера Сум

НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів стосовно мера Сум

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК виявило конфлікт інтересів у діях мера Сум, депутатів та колишнього посадовця. 14 адмінпротоколів склали стосовно сумського міського голови Олександра Лисенка. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

"Так, 14 адмінпротоколів стосуються сумського міського голови Олександра Лисенка, який в умовах реального конфлікту інтересів видавав розпорядження про преміювання працівників виконавчого комітету міськради, у тому числі себе, а також не повідомляв про наявність у нього реального конфлікту інтересів", - вказали у агентстві.

Міський голова на власний розсуд оцінював особистий вклад у результати роботи та протягом 7 місяців встановлював самому собі премії у розмірі 65%–270% до суми свого посадового окладу, надбавок та доплат.

Також прийняті рішення про направлення до суду 4-х адмінпротоколів стосовно депутатів Бориспільської міської ради Київської області Миколи Грони (батько) та Євгенія Грони (син).

"Депутати не повідомили міськраду про наявність у них реального конфлікту інтересів та взяли участь розгляді, підготовці та прийнятті рішення щодо зменшення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою для підприємства, власниками та керівниками якого є зазначені особи", - додали у прес-службі.

Ще два адмінпротоколи складені стосовно колишнього начальника Херсонського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Юрія Кана, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та призначив на посаду медсестри свою дружину.

В агентстві нагадали, що неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також про вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, що тягне за собою накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів.

Як повідомляв УНН, НАЗК знайшло ознаки корупційного порушення у декларації Дубневича.

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