НАПК направило в суд 14 админпротоколов в отношении мэра Сум
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило конфликт интересов в действиях мэра Сум, депутатов и бывшего чиновника. 14 админпротоколов составили в отношении сумского городского главы Александра Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передаёт УНН.
"Так, 14 админпротоколов составлены в отношении городского главы Сум Александра Лысенко, который в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании работников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал о наличии у него реального конфликта интересов", - указали в агентстве.
Мэр по собственному усмотрению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65%-270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат.
Также приняты решения о направлении в суд 4-х админпротоколов касательно депутатов Бориспольского городского совета Киевской области Николая Гроны (отец) и Евгения Гроны (сын).
"Депутаты не сообщили горсовету о наличии в них реального конфликта интересов и приняли участие в рассмотрении, подготовке и принятии решения об уменьшении размера арендной платы за пользование земельным участком для предприятия, владельцами и руководителями которого являются указанные лица", - добавили в пресс-службе.
Еще два админпротокола составлены касательно бывшего начальника Херсонского областного отделения (филиала) Комитета физического воспитания и спорта МОН Украины Юрия Кана, не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и назначил на должность медсестры свою жену.
В агентстве напомнили, что несообщение в установленных законом случаях и порядке о наличии реального конфликта интересов влечет за собой штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также о совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов, что влечет за собой наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов.
Как сообщал УНН, НАПК нашло признаки коррупционного нарушения в декларации Дубневича.