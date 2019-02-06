НАПК нашло признаки коррупционного нарушения в декларации Дубневича

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации 7-ми должностных лиц на основании обращений общественных организаций, правоохранительных органов и обличителя, в частности, проверены декларации двух народных депутатов - Павла Ризаненка и Богдана Дубневича. После проверки декларации последнего за 2016 год составлен обоснованный вывод о правонарушении, связанного с коррупцией, который будет направлен в НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.