НАПК нашло признаки коррупционного нарушения в декларации Дубневича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации 7-ми должностных лиц на основании обращений общественных организаций, правоохранительных органов и обличителя, в частности, проверены декларации двух народных депутатов - Павла Ризаненка и Богдана Дубневича. После проверки декларации последнего за 2016 год составлен обоснованный вывод о правонарушении, связанного с коррупцией, который будет направлен в НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Осуществлены проверки деклараций двух народных депутатов, которые были начаты по информации общественной организации и правоохранительных органов", - указали в агентстве.
Речь идет о декларациях, поданных: Богданом Дубневичем, за 2016 год (исправленная), Павел Ризаненко, 2015 и 2016 годы.
"Так, сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, представленной Богданом Дубневичем. Соответственно - составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УКУ)", - сообщили в НАПК.
Информация, изложенная в обращении по декларациях, поданных Павлом Ризаненко, как отмечается, "не была подтверждена в ходе проверки Национальным агентством".
Также приняты решения об утверждении результатов полных проверок деклараций, поданных еще 5-ю чиновниками. По результатам проверок информацию, указанную в обращениях, было частично подтверждено в отношении 3-х должностных лиц, в отношении 2-х должностных лиц сведения подтверждены не были.
Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций 2015, 2016 и 2017 годов, которые были представлены секретарем Житомирского городского совета Натальей Чиж.
Напомним, в январе 2019 года НАПК зафиксировало 291 коррупционное нарушение.