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НАЗК знайшло ознаки корупційного порушення у декларації Дубневича

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації 7-ми посадовців на підставі звернень громадських організацій, правоохоронних органів та викривача, зокрема, перевірено декларації двох народних депутатів - Павла Різаненка та Богдана Дубневича. Після перевірки декларації останнього за 2016 рік складений обґрунтований висновок щодо правопорушення, пов’язаного з корупцією, який буде направлено до НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Здійснені перевірки декларацій двох народних депутатів, які були розпочаті за інформацією громадської організації та правоохоронного органу", - вказали у агентстві.

Йдеться про декларації, які були подані: Богданом Дубневичем, за 2016 рік (виправлена), Павлом Різаненком, за 2015 та 2016 роки.

"Так, відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем. Відповідно – складений обґрунтований висновок щодо правопорушення, пов’язаного з корупцією, який буде направлено до НАБУ (ст. 366-1 ККУ)", - повідомили у НАЗК.

Інформація, викладена у зверненні щодо декларацій, поданих Павлом Різаненком, як зазначається, "не була підтверджена в ході перевірки Національним агентством".

Також прийняті рішення про затвердження результатів повних перевірок декларацій, поданих ще 5-ма посадовцями. За результатами перевірок інформацію, зазначену в зверненнях, було частково підтверджено щодо 3-х посадовців, стосовно 2-х посадовців відомості підтверджені не були.

Крім того, Національне агентство прийняло рішення про продовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки, які були подані секретарем Житомирської міської ради Наталією Чиж.

Нагадаємо, у січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 корупційне порушення.

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