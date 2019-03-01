Признаков незаконного обогащения уйдут 500 деклараций начатых в этом году - НАПК

"Национальное агентство сегодня лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Констатируем, что с принятием решения Конституционного Суда Украины от 26 февраля, которым признано неконституционным статью 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы больше невозможно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на внеочередном заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о начале проведения очередных 180-ти полных проверок деклараций чиновников. Количество начатых полных проверок деклараций по результатам логического и арифметического контроля деклараций (ЛАК) достигла 500.



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции рассматривает две возможные модели урегулирования вопроса о статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.



