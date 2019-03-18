НАЗК розпочало перевірку ще 100 декларацій ТОП-посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок чергових 100 декларацій високопосадовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
“Це чергові декларації, які були обрані Системою автоматизованого контролю відповідно до суми набраних балів за встановленими критеріями. Рішення про проведення перевірок прийняті з урахуванням значення суми балів, починаючи з декларацій, які отримали найбільшу їх кількість”, — йдеться у повідомленні.
З початку року процес повних перевірок розпочато по відношенню вже до 600 декларацій.
Агентство перевірятиме декларації щодо достовірності вказаних у них відомостей, точності оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів.
Нагадаємо, 11 лютого на позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення чергових 180-ти повних перевірок декларацій високопосадовців. Кількість розпочатих повних перевірок декларацій за результатами логічного і арифметичного контролю декларацій (ЛАК) сягла 500-та.