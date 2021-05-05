Наемники на Донбассе обстреляли автомобиль наблюдателей из пулемета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Автомобиль наблюдательной группы Украинской стороны СЦКК в районе операции Объединенных сил попал под вражеский обстрел из пулемета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
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"На фоне увеличения интенсивности обстрелов на мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы. 3 мая 2021 года, в кунге автомобиля наблюдательного группы выявлено два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.
Детали
Во время верификации события, как отмечается, установлено, что "автофургон был повержден во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован около 18:40 из стороны временно оккупированной Ужовки в направлении населенного пункта Водяное". "Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня", - говорится в сообщении.
Реакция украинской стороны
"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - отметили в штабе.
По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направлено ноту в адрес СММ ОБСЕ.
Дополнение
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