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Наемники на Донбассе обстреляли автомобиль наблюдателей из пулемета

Наемники на Донбассе обстреляли автомобиль наблюдателей из пулемета

Киев  •  УНН

 • 15110 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Автомобиль наблюдательной группы Украинской стороны СЦКК в районе операции Объединенных сил попал под вражеский обстрел из пулемета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

Цитата:

"На фоне увеличения интенсивности обстрелов на мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы. 3 мая 2021 года, в кунге автомобиля наблюдательного группы выявлено два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Детали

Во время верификации события, как отмечается, установлено, что "автофургон был повержден во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован около 18:40 из стороны временно оккупированной Ужовки в направлении населенного пункта Водяное". "Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня", - говорится в сообщении.

Реакция украинской стороны

"Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - отметили в штабе.

По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направлено ноту в адрес СММ ОБСЕ.

Дополнение

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