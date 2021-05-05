Окупанти обстріляли лікарню для хворих на коронавірус на Донеччині

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"Вчора вночі місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня. Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, у якому на теперішній час проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання.

"Потерпілих немає. Повні обставини події встановлюються", - додали у ВЦА.

Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація вживає необхідних заходів для того, щоб якомога скоріше ліквідувати наслідки обстрілу.

Доповнення

Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.