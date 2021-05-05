Як раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія стабільно намагається вийти з “мінських” перемовин з приводу урегулювання ситуації на Донбасі.
ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське — ще й з гранатометів різних систем.
У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.
Реакція української сторони
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
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