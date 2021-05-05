Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Россия стабильно пытается выйти из “минских” переговоров по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.
ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское — еще и из гранатометов различных систем.
В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Реакция украинской стороны
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Так, недалеко от населенного пункта майорских враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним