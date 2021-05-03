Кулеба заявив, що РФ стабільно намагається вийти з "Мінська"

Цитата

“Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут же ж сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і „нормандський формат“ може дати результат, але якщо ситуація заходить у „глухий кут“, то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати „нормандський формат“ чи „мінський процес“, а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної робити”, — сказав Кулеба.

За словами міністра, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з “Мінська” і все таке.

“Ні, абсолютно ні. З „Мінська“ стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей — припинити вогонь”, — заявив Кулеба.

Що передувало

Зеленський заявив в опублікованому в понеділок інтерв’ю газеті Financial Times, що вважає за необхідне внести зміни в мінські угоди і збільшити число учасників переговорів в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція і Росія), додавши до них США, Велику Британію і Канаду.

Пізніше у США відреагували на пропозицію Зеленського змінити “Мінськ”: закликали РФ відмовитися від своєї позиції.