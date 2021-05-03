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Кулеба заявил, что РФ стабильно пытается выйти из "Минска"

Кулеба заявил, что РФ стабильно пытается выйти из "Минска"

Киев  •  УНН

 • 17553 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия стабильно пытается выйти из "минских" переговоров по поводу урегулирования ситуации на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

“Когда наш президент ставит вопрос о формализации процесса урегулирования, то на самом деле здесь же же сигнал очень простой. Мы считаем, что и „нормандский формат“ может дать результат, но если ситуация заходит в „тупик“, то мы должны искать альтернативу. И когда президент так ставит вопрос, то это не для того, чтобы разрушить „нормандский формат“ или „минский процесс“, а для того, чтобы мотивировать всех нынешних участников этих форматов к активному делать”, — сказал Кулеба.

По словам министра, Россия пытается навязать мнение, что подобные высказывания говорят о разрушении формата, о выходе Украины из “минска” и все такое.

“Нет, абсолютно нет. Из „минска“ стабильно пытается выйти исключительно Российская Федерация, которая не выполняет пункт 1 Минских договоренностей — прекратить огонь”, — заявил Кулеба.

Что предшествовало

Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в “нормандском формате” (Украина, Германия, Франция и Россия), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.

Позже в США отреагировали на предложение Зеленского изменить “Минск”: призвали РФ отказаться от своей позиции.

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