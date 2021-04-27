У США відреагували на пропозицію Зеленського змінити "Мінськ": закликали РФ відмовитися від своєї позиції

ukru
Ексклюзив
10:51 • 51118 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 90831 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 130352 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 171805 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 253994 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185463 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178458 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188478 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155209 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160298 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 110306 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 124262 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 71113 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101392 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 114091 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 253984 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 201962 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296917 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292045 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 15140 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94627 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99876 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95045 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112071 перегляди
Актуальне
У США відреагували на пропозицію Зеленського змінити "Мінськ": закликали РФ відмовитися від своєї позиції

У США відреагували на пропозицію Зеленського змінити "Мінськ": закликали РФ відмовитися від своєї позиції

Київ • УНН

 • 21290 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сполучені Штати підтримують мінські угоди і вважають їх основою для дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це російському державному інформагентству "ТАРС" повідомив представник Держдепартаменту США у відповідь на прохання прокоментувати пропозицію українського президента Володимира Зеленського про внесення змін мінських домовленостей, передає УНН.

Цитата

“Ми продовжуємо підтримувати мінські угоди як основу для дипломатичного врегулювання спровокованого Росією конфлікту на сході України. Для того щоб ця основа принесла успіх, Росія повинна виконати всі зобов’язання, які взяла на себе відповідно до цих угод, а також сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Ми продовжимо використовувати можливості і користуватися як важелем впливу американської діяльністю щодо українсько-російської конфліктної дипломатії, однак Росія повинна відмовитися від своєї непримиренної позиції”, — стверджував співрозмовник агентства.

Деталі

Як пише видання, при цьому в понеділок на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі не пояснила, чи збираються Сполучені Штати приєднатися до процесу врегулювання конфлікту на сході України в “нормандському форматі”. Їй було поставлено питання про те, чи готова нинішня американська адміністрація відігравати активнішу роль в процесі врегулювання на Донбасі, і якщо так, то в якій якості. Дженніфер Псакі також попросили прокоментувати заклик Зеленського до включення США в “нормандський формат”.

“Я б, звичайно, переадресувала вас в Держдепартамент США. Він, ймовірно, є тим відомством, якому найдоречніше говорити про наш взаємодії і переговорах”, — відповіла офіційний представник американського лідера.

Що передувало

Зеленський заявив в опублікованому в понеділок інтерв’ю газеті Financial Times, що вважає за необхідне внести зміни в мінські угоди і збільшити число учасників переговорів в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція і Росія), додавши до них США, Велику Британію і Канаду.

Пізніше телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден має намір в травні відправити до України держсекретаря Ентоні Блінкена.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами