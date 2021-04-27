У США відреагували на пропозицію Зеленського змінити "Мінськ": закликали РФ відмовитися від своєї позиції

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“Ми продовжуємо підтримувати мінські угоди як основу для дипломатичного врегулювання спровокованого Росією конфлікту на сході України. Для того щоб ця основа принесла успіх, Росія повинна виконати всі зобов’язання, які взяла на себе відповідно до цих угод, а також сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Ми продовжимо використовувати можливості і користуватися як важелем впливу американської діяльністю щодо українсько-російської конфліктної дипломатії, однак Росія повинна відмовитися від своєї непримиренної позиції”, — стверджував співрозмовник агентства.

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Як пише видання, при цьому в понеділок на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі не пояснила, чи збираються Сполучені Штати приєднатися до процесу врегулювання конфлікту на сході України в “нормандському форматі”. Їй було поставлено питання про те, чи готова нинішня американська адміністрація відігравати активнішу роль в процесі врегулювання на Донбасі, і якщо так, то в якій якості. Дженніфер Псакі також попросили прокоментувати заклик Зеленського до включення США в “нормандський формат”.

“Я б, звичайно, переадресувала вас в Держдепартамент США. Він, ймовірно, є тим відомством, якому найдоречніше говорити про наш взаємодії і переговорах”, — відповіла офіційний представник американського лідера.

Що передувало

Зеленський заявив в опублікованому в понеділок інтерв’ю газеті Financial Times, що вважає за необхідне внести зміни в мінські угоди і збільшити число учасників переговорів в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція і Росія), додавши до них США, Велику Британію і Канаду.

Пізніше телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден має намір в травні відправити до України держсекретаря Ентоні Блінкена.