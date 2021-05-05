Оккупанты обстреляли больницу для больных коронавирусом в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Больница в Красногоровке Донецкой области, где находились 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией, попала под вражеский обстрел. Об этом сообщила пресс-служба Марьинской городской ВГА, передает УНН.
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"Вчера ночью город Красногоровка подверглось обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница. Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией", - говорится в сообщении.
Детали
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение.
"Пострадавших нет. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ВГА.
Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование. Марьинская городская военно-гражданская администрация принимает необходимые меры для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела.
Дополнение
За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.