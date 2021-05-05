Найманці на Донбасі обстріляли автомобіль спостерігачів з кулемету

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"На фоні збільшення інтенсивності обстрілів на маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу Української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення – обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостережної групи. 3 травня 2021 року, у кунзі автомобіля спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемету калібру 7,62 мм", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час верифікації події, як зазначається, встановлено, що "автофургон зазнав пошкоджень під час обстрілу з боку окупантів, що був зафіксований близько 18:40 зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку населеного пункту Водяне". "Слід зазначити, що це перший подібний факт з часу дії заходів щодо всеохоплюючого режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Реакція української сторони

"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін", - відзначили у штабі.

За фактом порушення Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направлено ноту на адресу СММ ОБСЄ.

Доповнення

Окупанти обстріляли лікарню для хворих на коронавірус на Донеччині.