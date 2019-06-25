Самым дешевым мясом в Украине остается курятина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Самым дешевым видом мяса в Украине является курятина. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.
По состоянию на 14 июня цена птицы (курицы) в опте составила 46,23 грн за кг, в рознице - 59,6 грн за кг.
Цена свинины в опте составила 76,1 грн за кг, в рознице - 100,2 грн за кг. Оптово-отпускная цена на говядину составляла 78,08 грн за кг, розничная - 101 грн за кг.
Также сообщается, что за год в Украине оптовые цены на мясо выросли на 1%, розничные - на 7%.
Среди всех видов мяса наиболее ощутим разрыв в оптовых и розничных ценах на свинину - 24,07 грн на килограмме продукта. Далее идет говядина и птица (курица) - 22,9 грн и 13,3 грн соответственно.
Добавим, что оптово-отпускные цены в Украине формирует производитель, розничные - те, кто покупает продукт у оптовика, в том числе - торговые сети: супермаркеты или магазины.
"Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя", - разъяснил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.
По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.