Найдешевшим м'ясом в Україні залишається курятина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Найдешевшим видом м'яса в Україні є курятина. Про це свідчать дані Мінагрополітики, передає УНН.
Станом на 14 червня ціна птиці (курки) в опті становила 46,23 грн за кг, у роздрібі - 59,6 грн за кг.
Ціна свинини в опті становила 76,1 грн за кг, у роздрібі - 100,2 грн за кг. Оптово-відпускна ціна на яловичину становила 78,08 грн за кг, роздрібна - 101 грн за кг.
Також повідомляється, що за рік в Україні оптові ціни на м'ясо зросли на 1%, роздрібні - на 7%.
Серед усіх видів м'яса найбільш відчутним є розрив в оптових та роздрібних цінах на свинину - 24,07 грн на кілограмі продукту. Далі йде яловичина і птиця (курка) - 22,9 грн та 13,3 грн відповідно.
Додамо, що оптово-відпускні ціни в Україні формує виробник, роздрібні - ті, хто купує продукт в оптовика, у тому числі - торгові мережі: супермаркети або магазини.
"Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт Юрій Гаврилечко.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 раза доступніша, ніж у Берліні.
Раніше УНН повідомляв, що у минулому році Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.
За прогнозами німецьких експертів, в 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.