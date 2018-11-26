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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100006 просмотра

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Крупнейшие банки готовы бесперебойно пополнять банкоматы наличкой - НБУ

Крупнейшие банки готовы бесперебойно пополнять банкоматы наличкой - НБУ

Киев  •  УНН

 • 6197 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Руководители 40 крупнейших банков в Украине заверили, что их банки будут продолжать бесперебойную работу в случае введения военного положения, в том числе пополнять наличными банкоматы и терминальные сети. Об этом говорится в сообщении НБУ по итогам встречи с руководителями крупнейших банков в Украине, передает УНН.

"Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и раньше, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей", - отмечается в сообщении.

В то же время, как отметили в пресс-службе регулятора, правление Национального банка призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

Напомним, Национальный банк Украины сегодня срочно созвал глав крупнейших банков в стране в связи с возможным введением военного положения.

По итогам встречи НБУ пообещал не допускать резких скачков доллара из-за военного положения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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