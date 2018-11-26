Крупнейшие банки готовы бесперебойно пополнять банкоматы наличкой - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Руководители 40 крупнейших банков в Украине заверили, что их банки будут продолжать бесперебойную работу в случае введения военного положения, в том числе пополнять наличными банкоматы и терминальные сети. Об этом говорится в сообщении НБУ по итогам встречи с руководителями крупнейших банков в Украине, передает УНН.
"Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и раньше, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей", - отмечается в сообщении.
В то же время, как отметили в пресс-службе регулятора, правление Национального банка призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.
Напомним, Национальный банк Украины сегодня срочно созвал глав крупнейших банков в стране в связи с возможным введением военного положения.
По итогам встречи НБУ пообещал не допускать резких скачков доллара из-за военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.