Найбільші банки готові безперебійно поповнювати банкомати готівкою - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Керівники 40 найбільших банків в Україні запевнили, що їхні банки продовжуватимуть безперебійну роботу у разі запровадження воєнного стану, у тому числі поповнювати готівкою банкомати і термінальні мережі. Про це йдеться у повідомленні НБУ за підсумками зустрічі з керівниками найбільших банків в Україні, передає УНН.
"Топ-менеджери українських банків підтвердили готовність, як і раніше, забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж", - зазначається у повідомленні.
Водночас, як зауважили у прес-службі регулятора, правління Національного банку закликало учасників ринку докласти максимум зусиль для забезпечення роботи банківського сектору у робочому режимі та мінімізації можливих ризиків в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, Національний банк України сьогодні терміново скликав голів найбільших банків в країні у зв’язку з можливим запровадженням воєнного стану.
За підсумками зустрічі НБУ пообіцяв не допускати різких стрибків долара через воєнний стан.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.