Крупнейшая партия Бельгии покинет парламент, если будет подписан миграционный пакт ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Крупнейшая партия фламандских националистов (N-VA), которая входит в Федеральное правительство Бельгии, пригрозила премьер-министру страны Шарлю Мишелю выходом из правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на бельгийское издание EurActiv.
По данным издания, партия планирует выйти из правящей коалиции, если премьер-министр Шарль Мишель подпишет миграционный пакт ООН.
Как отмечается в издании, N-VA является крупнейшей фракцией в Бельгии.
Напомним, глава МИД Эстонии призвали подать в отставку из-за ситуации с миграционным пактом ООН.
Ранее, Чешская Республика присоединилась к тем странам Евросоюза, которые отказались подписывать миграционный пакт Организации Объединенных Наций.