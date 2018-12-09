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Крупнейшая партия Бельгии покинет парламент, если будет подписан миграционный пакт ООН

Киев • УНН

 • 9842 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Крупнейшая партия фламандских националистов (N-VA), которая входит в Федеральное правительство Бельгии, пригрозила премьер-министру страны Шарлю Мишелю выходом из правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на бельгийское издание EurActiv.

Крупнейшая партия Бельгии покинет парламент, если будет подписан миграционный пакт ООН

По данным издания, партия планирует выйти из правящей коалиции, если премьер-министр Шарль Мишель подпишет миграционный пакт ООН.

Как отмечается в издании, N-VA является крупнейшей фракцией в Бельгии.

Напомним, глава МИД Эстонии призвали подать в отставку из-за ситуации с миграционным пактом ООН.

Ранее, Чешская Республика присоединилась к тем странам Евросоюза, которые отказались подписывать миграционный пакт Организации Объединенных Наций.

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