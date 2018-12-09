Найбільша партія Бельгії покине парламент, якщо буде підписано міграційний пакт ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Найбільша партія фламандських націоналістів (N-VA), яка входить у Федеральний уряд Бельгії, пригрозила прем'єр-міністру країни Шарлю Мішелю виходом з уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на бельгійське видання EurActiv.
За даними видання, партія планує вийти з правлячої коаліції, якщо прем'єр-міністр Шарль Мішель підпише міграційний пакт ООН.
Як зазначається у виданні, N-VA є найбільшою фракцією в Бельгії.
Нагадаємо, голову МЗС Естонії закликали подати у відставку через ситуацію з міграційним пактом ООН.
Раніше, Чеська Республіка приєдналася до тих країн Євросоюзу, які відмовились підписувати міграційний пакт Організації Об'єднаних Націй.