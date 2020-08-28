Самыми агрессивными уклонистами от уплаты налогов в Украине являются крупные компании - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Крупнейшими уклонистами от уплаты налогов в Украине являются крупные компании. Об этом свидетельствуют данные Института социально-экономической трансформации, приведенные в отчете о проведении национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год, передает УНН.
По данным специалистов, тогда как за рубежом теневая экономика процветает, как правило, в сфере незарегистрированного предпринимательства или мелких услуг и торговли, в Украине ситуация иная.
"Масштабные инструменты уклонения от налогов применяют в Украине крупными предприятиями, которые доминируют в своих областях и обычно имеют политическую защиту и иммунитет от контроля фискальных и правоохранительных органов", - говорится в документе.
В общем, потери бюджета из-за уклонения от налогообложения в Украине составляют около 180 млрд грн. А самыми популярными схемами уклонения от уплаты налогов в Украине, по данным специалистов Института, являются:
- оффшорные схемы (50-65 млрд грн в год);
- "серый импорт", контрабанда (25-70 млрд грн в год);
- конвертационные центры (12-15 млрд грн в год);
- "скрутки" (10-12 млрд грн в год);
- контрафакт (10 млрд грн в год).
Ранее УНН сообщал, что "грешат" работой с фиктивными предприятиями в Украине и иностранные компании, среди которых американский Cargill, который регулярно попадает в схемы уклонения от уплаты налогов. Известны случаи, когда Cargill предоставлял торговые кредиты предприятиям, которые проводят финансовые махинации.
В то же время, Cargill выступает кредитором Украины, предоставляя правительству средства под проценты. Последний такой кредит экономисты назвали слишком дорогим для украинцев.