Найагресивнішими ухильниками від сплати податків в Україні є великі компанії - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Найбільшими ухильниками від сплати податків в Україні є великі компанії. Про це свідчать дані Інституту соціально-економічної трансформації, наведені у звіті про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за 2019 рік, передає УНН.
За даними фахівців, тоді коли за кордоном тіньова економіка процвітає, як правило, у сфері незареєстрованого підприємництва або дрібних послуг та торгівлі, в Україні ситуація інакша.
"Наймасштабніші інструменти ухилення від податків застосовують в Україні великими підприємствами, які домінують у своїх галузях і зазвичай мають політичний захист та імунітет від контролю фіскальних і правоохоронних органів", - йдеться у документі.
Загалом, втрати бюджету через уникнення оподаткування в Україні складають близько 180 млрд грн. А найпопулярнішими схемами ухилення від сплати податків в Україні, за даними фахівців Інституту, є:
- офшорні схеми (50-65 млрд грн на рік);
- "сірий імпорт", контрабанда (25-70 млрд грн на рік);
- конвертаційні центри (12-15 млрд грн на рік);
- "скрутки" (10-12 млрд грн на рік);
- контрафакт (10 млрд грн на рік).
Раніше УНН повідомляв, що “грішать” роботою з фіктивними підприємствами в Україні і іноземні компанії, серед який американський Cargill, який регулярно потрапляє в схеми ухилення від сплати податків. Відомі випадки, коли Cargill надавав торгові кредити підприємствам, які проводять фінансові махінації.
Водночас, Cargill виступає кредитором України, надаючи уряду кошти під відсотки. Останній такий кредит економісти назвали надто дорогим для українців.