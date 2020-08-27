Кредит уряду від Cargill виглядає як хабар - експерт

Юрист нагадав, що американська корпорація Cargill фігурує у кримінальному провадженні. Мова про те, що за місяць до введення тимчасової адміністрації в “Дельта Банк” Cargill, який був одним з акціонерів банку, вивів з фінустанови кредитний портфель більш ніж на 100 млн дол. Справу розслідує Національна поліція України.

"Cargill був одним з акціонерів "Дельта Банку". Після його ліквідації свої кошти втратила велика кількість юридичних та фізичних осіб”, - зазначив Кравець, додавши, що кредит від цієї компанії уряду може зашкодити об’єктивному слідству, зокрема стати сигналом для ФГВФО зволікати із позовами до колишніх акціонерів банку, аби повернути виведені з України кошти, додав юрист.

"Думаю, що сума, виділена Cargill Україні у вигляді кредиту, може розглядатися як певна застава у кримінальних провадженнях, де фігурує корпорація. А на повернення відсотків за цими коштами можуть бути накладені арешти. Хоча, як показав у свій час досвід багатьох українських банків, зокрема "ПУМБ" та "Фінансовий кредит", коли вони у 2008-2009 році не повернули Cargill, корпорація дуже швидко за допомогою своїх юристів провела арешт кореспондентських рахунків цих банків в іноземних фінустановах. Не знаю, чи вдасться уряду диктувати умови такому потужному гравцю, як Cargill", - додав Кравець.

Нагадаємо, на минулому тижні Cargill надав уряду кредит у розмірі 250 млн євро. Аналогічну суму він виділяв також рік тому.