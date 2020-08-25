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Кредит Cargill за "космічними" для українців ставками економіст пояснив лобізмом Мінфіну

Київ • УНН

 • 9568 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уряд України взяв чергову позику у приватної американської корпорації Cargill під "космічні" відсотки. Про це у коментарі УНН розповів експерт Інституту Growford Олексій Кущ.

Кредит Cargill за "космічними" для українців ставками економіст пояснив лобізмом Мінфіну

"Україна залучила у Cargill 250 млн євро під 5,95% і 6,85% річних. В умовах світової фінансової кон'юктури це - мега високі відсотки, бо зараз ставки впали фактично до нульових рівнів. Це просто космічні відсотки", - каже він.

Україна бере позику у Cargill не вперше, нагадав Кущ. Торік це було також 250 млн євро: 100 млн під 5,15% річних на два роки, і ще 150 млн під 6,25% на п'ять років.

Залучення невигідних для України кредитів обидва рази пролобіював Мінфін, говорить Кущ.

"Я вбачаю жорсткий конфлікт інтересів у тому, що кілька років підряд наш Мінфін, купований лобі інвестиційних банкірів, фактично діє в інтересах зовнішніх кредиторів. Я неодноразово казав, що правоохоронним органам слід зайнятися перетоками інсайдерської інформації, яка відбувається на фінансовому ринку з боку державних органів, зайнятися перевіркою афілійованих зв'язків наших чиновників з зовнішніми кредиторами", - додав Кущ.

Фахівець додав, що не розуміє політику Мінфіну в умовах економічної кризи. Він нагадав, що два місяці тому Україна достроково викупила єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму 434,819 млн дол. і 371,341 млн дол. відповідно. А у серпні Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 млрд дол.

"Це було зроблено достроково і понаднормово, під впливом зовнішніх кредиторів. На тлі того, що Антикоронавірусний фонд, який має складати 60 млрд грн, а наповнений на 10%, Мінфін бере і вкладає мільярди гривень у достроковий викуп єврооблігацій", - каже Кущ.

Нагадаємо, Cargill – приватна американська корпорація, що здійснює свою діяльність в Україні у сфері АПК. Корпорація неодноразово була помічена у порушенні законодавства України, зокрема ухиленні від сплати податків. Також незаконною була визнана угода Cargill по кредитам Дельта банку. Cargill звинувачують у виведенні 100 млн доларів, які належали вкладникам цього банку. Окрім того, є нарікання на те, що Cargill видає товарні кредити не добросовісним контрагентам, підтримуючи в такий спосіб “чорний” сектор АПК.

УНН намагався зв’язатися з Cargill, втім там відмовилися коментувати незаконні оборудки.

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