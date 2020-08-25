Кредит Cargill по "космическим" для украинцев ставкам экономист объяснил лоббизмом Минфина

"Украина привлекла в Cargill 250 млн евро под 5,95% и 6,85% годовых. В условиях мировой финансовой конъюнктуры это - мега высокие проценты, потому что сейчас ставки упали практически до нулевых уровней. Это просто космические проценты", - говорит он.

Украина берет заем у Cargill не первый раз, напомнил Кущ. В прошлом году это было также 250 млн евро: 100 млн под 5,15% годовых на два года, и еще 150 млн под 6,25% на пять лет.

Привлечение невыгодных для Украины кредитов оба раза пролоббировал Минфин, говорит Кущ.

"Я вижу жесткий конфликт интересов в том, что несколько лет подряд наш Минфин, купленный лобби инвестиционных банкиров, фактически действует в интересах внешних кредиторов. Я неоднократно говорил, что правоохранительным органам следует заняться перетоками инсайдерской информации, которая происходит на финансовом рынке со стороны государственных органов, заняться проверкой аффилированными связями наших чиновников с внешними кредиторами", - добавил Кущ.

Специалист добавил, что не понимает политику Минфина в условиях экономического кризиса. Он напомнил, что два месяца назад Украина досрочно выкупила еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму 434,819 млн долл. и 371,341 млн долл. соответственно. А в августе Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд долл.

"Это было сделано досрочно и сверхурочно, под влиянием внешних кредиторов. На фоне того, что Антикоронавирусный фонд, который должен составлять 60 млрд грн, а наполнен на 10%, Минфин берет и вкладывает миллиарды гривен в досрочный выкуп еврооблигаций", - говорит Кущ.

Напомним, Cargill - частная американская корпорация, осуществляющая свою деятельность в Украине в сфере АПК. Корпорация неоднократно была замечена в нарушении законодательства Украины, в частности уклонении от уплаты налогов. Также незаконным была признана сделка Cargill по кредитам Дельта банка. Cargill обвиняют в выводе 100 млн долларов, принадлежавших вкладчикам этого банка. Кроме того, есть нарекания на то, что Cargill выдает товарные кредиты не добросовестным контрагентам, поддерживая таким образом "черный" сектор АПК.

УНН пытался связаться с Cargill, впрочем там отказались комментировать незаконные сделки.