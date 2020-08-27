Кредит правительству от Cargill выглядит как взятка - эксперт

Юрист напомнил, что американская корпорация Cargill фигурирует в уголовном производстве. Речь о том, что за месяц до введения временной администрации в "Дельта Банк" Cargill, который был одним из акционеров банка, вывел из финучреждения кредитный портфель более чем на 100 млн долл. Дело расследует Национальная полиция Украины.

"Cargill был одним из акционеров "Дельта Банка". После его ликвидации свои средства потеряло большое количество юридических и физических лиц", - отметил Кравец, добавив, что кредит от этой компании правительству может повредить объективному следствию, в частности стать сигналом для ФГВФЛ медлить с исками к бывшим акционерам банка, чтобы вернуть выведенные из Украины средства, добавил юрист.

"Думаю, что сумма, выделенная Cargill Украине в виде кредита, может рассматриваться как определенный залог по уголовным производствам, где фигурирует компания. А на возврат процентов по этим средствам могут быть наложены аресты. Хотя, как показал в свое время опыт многих украинских банков, в том числе "ПУМБ" и "Финансовый кредит", когда они в 2008-2009 году не вернули Cargill, корпорация очень быстро с помощью своих юристов провела арест корреспондентских счетов этих банков в иностранных финучреждениях. Не знаю, удастся ли правительству диктовать условия такому мощном игроку, как Cargill", - добавил Кравец.

Напомним, на прошлой неделе Cargill предоставил правительству кредит в размере 250 млн евро. Аналогичную сумму он выделял также год назад.