Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Из-за наводнений в Бразилии почти 70 тысяч человек эвакуированы, около миллиона человек остались без доступа к питьевой воде. Об этом сообщает Агентство гражданской защиты Бразилии, передает УНН.

Детали

В отчете агентства гражданской защиты Бразилии, сообщается, что из-за наводнения, почти 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, около миллиона человек остались без доступа к питьевой воде.

Город Порто-Алегри, расположенный в южной части Бразилии, особенно пострадал от последствий наводнений. Уровень воды в реке Куяба, которая протекает через город, достиг рекордных более 5 метров.

Напомним

В южном бразильском штате Риу-Гранти-ду-Сул количество погибших в результате сильных дождей возросло до 56 человек, еще 68 человек считаются пропавшими без вести.

В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56